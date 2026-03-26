Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario playoff, probabili formazioni, streaming

La resa dei conti è ormai arrivata per la Nazionale italiana di calcio, che scende in campo stasera (ore 20.45) alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione per i Mondiali 2026. Non c’è più alcun margine d’errore per gli Azzurri, dopo aver chiuso in seconda piazza il gruppo I alle spalle della Norvegia di Haaland perdendo la prima possibilità di staccare il pass iridato.

Gli uomini del CT Gennaro Gattuso devono passare dagli spareggi come nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo, ma sia nel 2017 che nel 2022 l’epilogo fu amaro come ben sappiamo. L’Italia parte largamente favorita nel match odierno con l’Irlanda del Nord (terza classificata nel girone A dietro a Germania e Slovacchia, ma ripescata tramite la Nations League), ma in una partita secca tutto può succedere ed i fantasmi del passato potrebbero condizionare negativamente la prestazione di Donnarumma e compagni soprattutto se non dovessero sbloccare presto l’incontro. Previsti i tempi supplementari ed eventualmente i tiri di rigore in caso di parità dopo 90 e 120 minuti. In palio un posto nella finale playoff (decisiva per l’accesso ai Mondiali) da giocare in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff di qualificazione per i Mondiali 2026. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-IRLANDA DEL NORD OGGI

Giovedì 26 marzo

Ore 20.45 Italia vs Irlanda del Nord – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-IRLANDA DEL NORD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

IRLANDA DEL NORD (5-4-1): Peacock-Farrell; Spencer, Hume, McNair, McConville, Devenny; Price, McCann, S. Charles, Galbraith; D. Charles