LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano ha promesso battaglia

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Il programma di Sinner-Tiafoe

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Frances Tiafoe, valido per i quarti di finale dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida (Stati Uniti) l’italiano cerca la qualificazione al penultimo atto.

L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 200 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia dei quarti deve recuperare 1990 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, già eliminato, e vincendo contro lo statunitense potrà portarsi a -1790 dall’iberico.

Tiafoe, però, nella conferenza stampa della vigilia ha promesso battaglia: “Sono entusiasta di competere contro di lui e vedere a che punto sono. L’ultima volta che ho giocato contro Jannik è stato nella finale di Cincinnati del 2024 e avevo avuto qualche occasione nel primo set. Ma era stata una lunga settimana per me. Voglio stargli addosso e vedere cosa farà. Adoro questo tipo di sfide. Quello che mi sento di dire è che sarà un bel match“.

Si tratta della sfida numero sei tra Sinner e Tiafoe sul circuito maggiore, con l’azzurro che è in vantaggio per 4-1: l’attuale numero 2 del mondo ha vinto l’ultimo incrocio, giocato, come ricordato da Tiafoe, in finale a Cincinnati nel 2024, imponendosi per 7-6 (4) 6-2.

La sfida tra l’azzurro e lo statunitense aprirà la giornata sullo Stadium e si giocherà a partire dalle ore 18.00 italiane. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner e lo statunitense Frances Tiafoe, valida per i quarti di finale dei Miami Open 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!