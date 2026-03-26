Italia-Macedonia del Nord oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming

Nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio la settima giornata, la seconda del girone di ritorno, propone il match dell’Italia, che sfiderà la Macedonia del Nord, con l’intento di consolidare il secondo posto e provare ad avvicinarsi alla Polonia, prima a +3 sugli azzurrini.

La sfida è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 18.15 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli: gli azzurrini arrivano al match al secondo posto con 15 punti, mentre i macedoni del nord sono quinti con 3.

Il match tra Italia e Macedonia del Nord, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027

Giovedì 26 marzo

18.15 Italia-Macedonia del Nord – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.