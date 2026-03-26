Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Se per la Virtus Bologna ormai quest’Eurolega da dire ha decisamente poco, per l’Olimpia Milano c’è ancora una pur minima speranza di play-in. Si gioca quest’oggi alle 20:30 il secondo derby italiano della massima competizione continentale, che può avere numerosi risvolti per gli uomini di Peppe Poeta, mentre per quelli di Dusko Ivanovic c’è più che altro un tema di rapporti di forza.

Già, perché alla fine dei conti i bianconeri possono solo far di conto sui messaggi da mandare in proiezione campionato italiano, in cui si può presumere che il duello Olimpia-Virtus possa tornare a presentarsi in finale (ma ci sono diversi ostacoli in tal senso rappresentati da altre ottime squadre). Quanto all’EA7, invece, di fatto c’è la necessità di tirar fuori almeno quattro vittorie, forse pure cinque, e potrebbe non essere sufficiente in un’annata nella quale la quota di qualificazione ai play-in è incredibilmente in alto. Di fatto, c’è un 10% di realistiche chance.

Il match valido per la 34a giornata di Eurolega 2025-2026 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna si giocherà oggi ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA OGGI

Giovedì 26 marzo

Ore 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport