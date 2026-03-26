LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. Dopo la prima giornata, i riflettori dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico all’O2 Arena si accendono su una seconda giornata chiave, capace di indirizzare gli equilibri della rassegna. Il programma prevede in mattinata il programma corto maschile, mentre nel pomeriggio sarà la volta del programma libero delle coppie di artistico, già decisivo per l’assegnazione delle medaglie.

Nel singolo maschile è inevitabile partire da Ilia Malinin, il grande osservato speciale dopo la delusione olimpica di Milano Cortina 2026. Il “quad god” è chiamato a reagire dopo un programma libero completamente fuori misura, che gli è costato caro, tra errori e una gestione emotiva non all’altezza del suo enorme potenziale. A Praga, però, la musica dovrà cambiare: il corto rappresenta il primo banco di prova per ritrovare sicurezza, solidità e leadership. Il compito non sarà semplice. In pista ci saranno infatti rivali di altissimo livello come Yuma Kagiyama e Shun Sato, rispettivamente argento e bronzo olimpico, oltre al francese Adam Siao Him Fa, anch’egli in cerca di riscatto dopo un passaggio a vuoto ai Giochi. Il comune denominatore? Tutti arrivano da un libero olimpico negativo, elemento che rende la gara apertissima, incerta e altamente spettacolare.

In chiave azzurra, occhi puntati su Daniel Grassl, che proverà ad avvicinare la top 5 forte della leggerezza mentale derivata dal bronzo nel Team Event. Il suo obiettivo sarà pattinare con qualità, continuità e pulizia tecnica, valorizzando due programmi solidi costruiti nel corso della stagione. Attenzione anche a Gabriele Frangipani, chiamato a sfruttare l’occasione dopo una stagione complicata e desideroso di chiudere con una prestazione convincente e senza errori.

Nel pomeriggio spazio alle coppie di artistico, in una gara che, come spesso accade nell’anno post olimpico, si presenta ridisegnata e priva di alcuni grandi protagonisti. Le assenze pesanti aprono scenari nuovi, rendendo la competizione imprevedibile e aperta a sorprese. La sfida era annunciata e non ha tradito le aspettative. Lo short program delle coppie ha regalato un confronto serrato e spettacolare, chiuso con un margine minimo a favore dei tedeschi Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin, protagonisti di una prova solida e precisa sul ghiaccio dell’O2 Arena.

A fare la differenza è stata soprattutto la qualità nelle componenti del programma, eseguite con grande pulizia e continuità, che hanno permesso al binomio tedesco di salire fino a 79.78 punti, precedendo di appena 36 centesimi i georgiani Anastasiia Metelkina / Luka Berulava. Questi ultimi hanno comunque risposto con uno short program di altissimo livello, chiuso con il nuovo personal best di 79.45, confermandosi pienamente in corsa per il titolo. Alle spalle delle due coppie di vertice si sono inseriti con autorità i canadesi Lia Pereira / Trennt Michaud, terzi con 75.52 punti grazie a una prova convincente e ben costruita. Più distanziati gli ungheresi Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko, quarti con 69.92, penalizzati da un’imprecisione nel triplo lutz lanciato che ha limitato il punteggio finale.

Buone notizie anche per i colori azzurri: Irma Caldara / Riccardo Maglio hanno centrato l’obiettivo minimo della vigilia, conquistando la qualificazione al programma libero. Gli italiani, chiamati a raccogliere un’eredità importante, hanno chiuso al diciottesimo posto con 58.79 punti, guadagnandosi così la possibilità di tornare sul ghiaccio e continuare il proprio percorso mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. La rassegna continentale prosegue con il programma corto maschile, dalle 11.30 e con il programma libero delle coppie di artistico dalle 18.15: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Buon divertimento!