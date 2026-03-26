LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa tagliata a causa del vento, altra occasione per i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Catalogna. La frazione odierna partirà da Matarò e terminerà in cima alla dura salita di Camprodon, per un totale di 149 km.

Dopo tre tappe vallonate, terminate sempre tutte allo sprint, quella di oggi avrebbe dovuto rappresentare la prima occasione per i molti scalatori presenti nella corsa a tappe spagnola. La frazione di oggi presentava infatti tre gpm per un totale di 4041 metri di dislivello. I primi due gran premi della montagna, il Col de Parpers (3km al 4,8%) e l’Alt de Sant Feliu de Codines (9km al 4,0%), posti ad inizio corsa e la salita finale di Vallter: 11400 metri con una pendenza media del 7,6% e punte massime oltre l’11%. A causa del forte vento sulla cima della salita però, l’organizzazione della corsa ha deciso di accorciare la tappa di 24 km rendendo la frazione odierna un’altra occasione per le ruote veloci.

L’arrivo della quarta tappa del Giro di Catalogna sarà dunque a Camprodon dove saranno ancora una volta i più forti velocisti del gruppo a giocarsi la vittoria di tappa. Rimandato quindi l’appuntamento fra i grandi scalatori. Il due volte vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard, la coppia della Red-Bull formata da Lipowitz e Evenepoel, Felix Gall della Decathlon, Joao Almeida della UAE e Thomas Pidcock della Pinarello Q 36.5 dovranno ancora attendere prima di potersi sfidare sul loro terreno preferito.

Il favorito d’obbligo diventa dunque il francese della Ineos Dorian Godon, che ha già conquistato due tappe allo sprint in questa edizione della corsa catalana. La leggera salita sul rettilineo d’arrivo potrebbe mettere in difficoltà due velocisti puri come Bennet, apparso fuori forma, e l’azzurro Dainese, mentre si sposa bene con l’altimetria della tappa il britannico della NSN Ethan Vernon. In chiave italiana potrebbero partecipare alla possibile volata anche Francesco Busatto, terzo due giorni fa, e il giovane Raccagni Noviero della Soudal Quick Step.

La quarta tappa del Giro di Catalogna, da Matarò a Camprodon, per un totale di 149 kilometri, prenderà il via alle13.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto per non perdervi nemmeno una pedalata della corsa catalana. Buon divertimento a tutti!