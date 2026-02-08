Sport in tv oggi (domenica 8 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 8 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA e la Coppa Davis, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, il volley femminile con la Serie A1, l’atletica, con il World Indoor Tour di Karlsruhe, il volley con la finale di Coppa Italia, e tanto altro ancora.

Domenica ricca per la Serie A1 di volley femminile: alle ore 16.00 ad aprire le danze sarà un interessantissimo match tra Novara e Milano, seguito da altri quattro incontri che si giocheranno in contemporanea alle ore 17.00, ovvero Busto Arsizio-Firenze, Chieri-Cuneo, Scandicci-Conegliano e Macerata-Vallefoglia.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

Poker di incontri, invece, per la Serie A di basket maschile: anche in questo caso si inizia alle 16.00 con la sfida tra Napoli e Venezia, seguita poi alle 17.00 da Trento-Varese, alle 17.30 da Tortona-Trieste, ed infine alle 18.00 da Udine-Sassari.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 8 febbraio

6.30 Tennis, Coppa Davis: primo turno qualificazione – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX

6.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Afghanistan-Nuova Zelanda – ICC.TV

8.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00), Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05), Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50-22.45), Eurosport2 (10.00-12.05, 17.15-22.45), DAZN CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Inghilterra-Nepal – ICC.TV

11.00 Tennis, WTA 1000 Doha: primo turno – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

11.00 Ciclismo femminile, UAE Tour Women: 4a tappa – 11.50 Rai Play Sport 1, 12.00 Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

12.30 Ciclismo, Etoile de Bessèges: 5a tappa – 14.45 Discovery Plus, HBO Max

12.30 Calcio, Serie A: Bologna-Parma – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Milan – DAZN

14.30 Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana: 5a tappa – 15.30 Discovery Plus, HBO Max, 16.05 Eurosport 2, DAZN

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Sri Lanka-Irlanda – ICC.TV

15.00 Tennis, ATP 250 Montpellier: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Udinese – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Ternana – DAZN

15.45 Calcio femminile, Serie A: Inter-Fiorentina – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Napoli-Venezia – LBA TV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Milano – DAZN, VBTV

16.50 Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe – 18.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Conegliano – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Vallefoglia – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Trento-Varese – LBA TV

17.30 Basket, Serie A: Tortona-Trieste – LBA TV

18.00 Basket, Serie A: Udine-Sassari – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Schio – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Venezia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Roseto-Campobasso – flima.tv

18.00 Volley, Coppa Italia: finale Trento-Verona – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Lazio – DAZN, DAZN 1

21.00 Pallanuoto, Coppa Italia: finale, Pro Recco-Savona – Rai Sport HD, Rai Play

00.30 di lunedì 9 febbraio Football americano, Super Bowl: Seattle Seahawks-New England Patriots – Italia 1, Mediaset Infinity