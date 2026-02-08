New England Patriots-Seattle Seahawks, Super Bowl 2026 stanotte in tv: orario, programma, streaming

Nella notte italiana tra oggi, domenica 8 e lunedì 9 febbraio, andrà in scena il sessantesimo Super Bowl che metterà di fronte Seattle Seahawks e New England Patriots. L’ultimo atto della stagione della NFL si giocherà al Levi’s Stadium di Santa Clara (San Francisco, California) alle ore 00.30 italiane (le ore 18.30 locali) e metterà in palio il Lombardi Trophy per mezzo di una partita che parte senza una chiara favorita.

Non è facile pensare ad una vincitrice prima del kick-off iniziale. I campioni della NFC vedranno al proprio timone il quarterback Sam Darnold con il running back Kenneth Walker III e la clamorosa coppia di ricevitori composta da Cooper Kupp e Jaxon Smith-Njigba. I New England Patriots, invece, vedranno Drake Maye provare a completare una stagione eccellente assieme alle corse di Rhamondre ed i ricevitori Stefon Diggs, Kyle Williams e Kayshon Boutte, con una difesa che fa paura.

Chi alzerà il Lombardi Trophy questa notte? In caso di successo dei New England Patriots si tratterà del successo numero 7 per la franchigia di Boston, il primo dopo la clamorosa era-Tom Brady, mentre per i Seattle Seahawks sarà il secondo.

Come seguire il match in tv? Il Super Bowl LX sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno, mentre in streaming si potrà seguire su DAZN e Mediaset Infinity.

PROGRAMMA SUPER BOWL LX

Lunedì 9 febbraio

Ore 00.30 New England Patriots-Seattle Seahawks – diretta su Italia Uno e DAZN

PROGRAMMA SUPER BOWL LX: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Italia Uno

Diretta streaming: Mediaset Infinity e DAZN

Diretta testuale: OA Sport