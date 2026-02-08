LIVE Trento-Verona, Coppa Italia 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’atto finale della Coppa Italia di Volley maschile 2025-26 che vede di fronte due grandi nobili del nostro campionato: Itas Trentino contro Rana Verona in una finale che si preannuncia appassionante!

Ultimo atto che assegnerà il primo trofeo dell’anno solare, e incoronerà la squadra che succede quindi alla Lube Civitanova, che nella passata edizione sconfisse in finale Verona a seguito di un tie-break palpitante. L’augurio è di potersi spingere pure oggi al set decisivo, che rappresenterebbe il miglior epilogo possibile per gli appassionati. I Campioni d’Italia non alzano al cielo la Coppa Italia dal 2013, mentre Verona non ha mai provato la gioia di mettere la mani sul trofeo e spera di trionfare per la prima volta.

Gli scaligeri lotteranno per il titolo per la seconda volta di fila, a dodici mesi di distanza dal ko rimediato contro Civitanova. Lo fanno dopo aver battuto molto nettamente e con un sonoro 3-0 la temibile Perugia .Verona può fare leva sulle bordate di Noumory Keita, mentre Trento sta facendo a meno di Alessandro Michieletto, anche se ha parzialmente riabbracciato Daniele Lavia e ieri hanno avuto la meglio di Piacenza rimontando un disavanzo di 2 set a 1.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’atto finale della Coppa Italia di Volley maschile 2025-26 tra Itas Trentino e Rana Verona. Si parte alle 18:00, vi aspettiamo!