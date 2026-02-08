PallavoloSport in tv
Trento-Verona oggi in tv, Finale Coppa Italia volley 2026: orario, programma, streaming
Oggi domenica 8 febbraio (ore 18.00) si gioca Trento-Verona, Finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile: si preannuncia grande spettacolo alla Unipol Arena di Bologna, dove verrà assegnato il primo trofeo della stagione. I dolomitici sono riusciti a battere Piacenza al tie-break dopo una rimonta da 1-2 e senza alcuni effettivi di riferimentoi, mentre gli scaligeri hanno firmato il grande colpaccio travolgendo la favorita Perugia con un sonoro 3-0.
I Campioni d’Italia sperano di rimettere le mani sulla coppa a tredici anni di distanza dall’ultima volta e dopo aver perso cinque atti consecutivi, mentre la Rana disputerà la seconda finale della propria storia dopo quella persa dodici mesi fa contro Civitanova al tie-break. Trento spera di recuperare Alessandro Michieletto dopo aver parzialmente riabbracciato Daniele Lavia e prova fare affidamento sull’opposto Theo Faure, mentre a trascinare Verona ci sarà soprattutto lo scatenato attaccante Noumory Keita.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Verona, finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO TRENTO-VERONA OGGI, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY
Domenica 8 febbraio
Ore 18.00 Itas Trentino vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA TRENTO-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.