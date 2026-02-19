Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (giovedì 19 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 19 febbraio, è il 13° giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, con un programma particolarmente intenso e ricco di appuntamenti decisivi. L’Italia sarà protagonista in sette finali che assegneranno medaglie: le sprint di sci alpinismo, la team sprint di combinata nordica, gli aerials maschili di sci freestyle, i 1500 metri maschili di speed skating, l’individuale femminile di pattinaggio artistico e il torneo femminile di hockey su ghiaccio, senza dimenticare le fasi cruciali del curling.

Le maggiori speranze azzurre sono riposte soprattutto nelle sprint di sci alpinismo, disciplina che ha regalato grandi soddisfazioni negli ultimi anni, con Alba De Silvestro, Giulia Murada e Michele Boscacci pronti a giocarsi il podio. Attenzione anche ai 1500 metri maschili di speed skating, dove Daniele Di Stefano cercherà di inserirsi nella lotta per le medaglie contro una concorrenza internazionale di altissimo livello.

Nel curling maschile, la compagine tricolore proverà a superare il round robin e a conquistare l’accesso alla semifinale, con l’obiettivo di continuare un percorso che finora ha mostrato solidità e grande spirito di squadra. In generale, la giornata si preannuncia cruciale per il medagliere azzurro: una combinazione di talento, esperienza e fattore campo potrebbe fare la differenza e regalare al pubblico italiano nuove emozioni olimpiche.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 19 febbraio

09.05 CURLING – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera

09.10 COMBINATA NORDICA – Team sprint, trial round: Italia (Samuel Costa, Aron Kostner)

09.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie: Alba De Silvestro, Giulia Murada

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

10.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, salto: Italia (Samuel Costa, Aron Kostner)

10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie: Michele Boscacci

12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali: eventuali Alba De Silvestro, Giulia Murada

13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali: eventuale Michele Boscacci

13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale: eventuali Alba De Silvestro, Giulia Murada

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

14.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, sci di fondo: Italia (Samuel Costa, Aron Kostner)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna

14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale: eventuale Michele Boscacci

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschili: Daniele Di Stefano

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale femminile, free program: Lara Naki Gutmann

19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali: eventuale Italia

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

