Mosaner e Constantini continuano insieme! Il curling trova stabilità con la coppia mista: “Obiettivo 2030”.

Amos Mosaner e Stefania Constantini saranno ancora una coppia sportiva nella prossima stagione: l’annuncio arriva direttamente dagli azzurri, che hanno già fissato come obiettivo il 2030, l’anno in cui si disputeranno le Olimpiadi sulle Alpi Francesi. Il tandem tricolore è stato chiaro sul proprio profilo Instagram: “Sempre noi, ma con un nuovo grande obiettivo: 2030. In questi anni abbiamo lavorato per costruire insieme una squadra solida, basata sul rispetto, sulla passione e sulla volontà di migliorare. Oggi più che mai siamo pronti per metterci in gioco“.

I Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo 2025 sono reduci da un’annata agonistica caratterizzata dalla medaglia di bronzo conquistata ai Giochi di Milano Cortina 2026 e dalla quarta piazza ai recenti Mondiali di curling doppio misto, a dimostrazione di una caratura tecnica e agonistica di primissimo piano: sono ai vertici della disciplina da ormai un lustro e puntano a raggiungere altri traguardi di spessore internazionali.

Il messaggio finisce con un ringraziamento e una promessa: “Ci avete sempre supportati e non vediamo l’ora di regalarvi altre intense emozioni e grandi soddisfazioni!“. Il prossimo appuntamento è rappresentato dai Mondiali 2027, che si disputeranno come sempre tra aprile e maggio. Nel frattempo entrambi saranno impegnati con le rispettive squadre di genere, che sono state radicalmente stravolte nelle ultime settimane.

Mosaner sarà il third della squadra con Stefano Spiller (skip), Cesare Spiller (lead) e Sebastiano Arman (second), formazione che ha debuttato agli ultimi Mondiali, dove ha perso soltanto di misura contro il quotatissimo Canada ai playoff. Constantini si è separata dalle compagne con cui ha giocato alle Olimpiadi e ai Mondiali: Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Elena Mathis hanno deciso di costituire una propria squadra, dunque Constantini proseguirà verosimilmente con Angela Romei e altre due atlete da annunciare.