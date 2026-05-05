L’Italia ha 4 squadre di curling! Constantini isolata, Zardini Lacedelli diventa skip, Spiller nuovo che avanza: chi va ai Mondiali?

Mai così tanta abbondanza nel curling tricolore: tra scissioni e separazioni, l’Italia avrà quattro squadre di vertice nella prossima stagione. Due compagini maschili e due formazioni femminili saranno protagoniste dopo l’estate e saranno chiamate a contendersi il diritto di partecipare ai grandi eventi internazionali: chi giocherà gli Europei di fine ottobre e chi avrà la possibilità di scendere sul ghiaccio per i Mondiali previsti tra aprile e maggio?

A conti fatti, nell’ultimo decennio si è sempre saputo con esattezza quali fossero i quartetti designati per rappresentare il Bel Paese negli appuntamenti di riferimento del calendario, ma nel 2026-2027 bisognerà passare attraverso una selezione interna che non è mai stata così brutale. Il primo scossone è arrivato tra gli uomini: Joel Retornaz, storico skip del gruppo e figura di riferimento del movimento negli ultimi due decenni, si è separato dal gruppo con cui ha disputato le Olimpiadi e conquistato due medaglie iridate.

Da una parte ci sarà il Team Spiller: Stefano Spiller sarà lo skip, il fratello gemello Cesare occuperà il ruolo di lead, Amos Mosaner sarà il third e Sebastiano Arman farà il second. Questa è la formazione che ha convinto agli ultimi Mondiali, perdendo soltanto di misura contro il quotatissimo Canada nei playoff e che sembra avere molto futuro. Gli Spiller ha conquistato il titolo iridato juniores nel 2025 e l’argento nell’ultima edizione di categoria, Mosaner è un veterano con due allori olimpici al collo nel misto e insieme ad Arman è stato un faro nel quartetto maschile negli ultimi anni.

Dall’altra parte ci sarà il Team Retornaz: il 42enne ha deciso di proseguire l’attività agonistica e di fondare un nuovo sodalizio insieme ai giovanissimi fratelli Andrea e Stefano Gilli (rispettivamente second e third, a livello juniores erano i compagni degli Spiller), mentre il lead sarà Alberto Pimpini, presente ai Giochi di Milano Cortina 2026 e che vanta due partecipazioni ai Mondiali e che ha disputato gli Europei in ben quattro occasioni.

Tra le donne, invece, non sono mancate le polemiche. Pochi giorni fa Marta Lo Deserto ha rilasciato delle dichiarazioni risentite al Corriere delle Alpi: “Credo che tutto nasca da quando siamo arrivate a formare un gruppo di cinque giocatrici, e dunque non tutte potevamo giocare. Io e Angela Romei in particolare ci siamo alternate nello stesso ruolo, credo che da quel momento le cose abbiano iniziato a rompersi. Non ci siamo mai viste di persona. Avevo la sensazione che volevano farmi fuori e a dirla tutta anche io pensavo di andarmene perché non c’erano più le condizioni per restare“.

L’azzurra aveva poi proseguito: “Ho provato a chiedere un confronto con Stefania e Angela, che ho avuto solo dopo diverso tempo, inizialmente non mi sono state date risposte. Lo trovo un po’ assurdo, perché anche quando ci siamo sentite non mi hanno detto direttamente che non mi volevano più. Diciamo che me l’hanno fatto capire. Per me il concetto di squadra è un altro. Devo dire che me l’aspettavo, dopo quello che è successo in questi anni. Stefania è molto legata ad Angela e ha sempre voluto che giocasse lei al mio posto. Non è facile scendere sul ghiaccio con una persona che non ti vuole“.

Già alla vigilia delle Olimpiadi casalinghe erano emersi dei dissapori con l’esclusione di Romei dalle convocate per fare spazio a Rebecca Mariani, figlia del Direttore Tecnico. Strappo insanabile che ha portato a una divisione: nella giornata di ieri è stato annunciato ufficialmente lo scioglimento del Team Constantini per come lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni (con tanto di argento europeo e podio iridato accarezzato) e poco dopo è stata comunicata la nascita del Team Zardini Lacedelli.

Proprio Giulia Zardini Lacedelli sarà la skip e verrà affiancata da Rachele Scalesse (promossa dalla Nazionale juniores), Marta Lo Deserto ed Elena Mathis. Nei fatti, tutte le compagne di squadra di Constantini alle Olimpiadi hanno deciso di separarsi dall’ampezzana e di formare un sodalizio a parte. Stefania è rimasta solo e sarà la skip di un’altra squadra, in cui quasi sicuramente figurerà Romei e in cui entreranno altre due atlete ancora da comunicare (appare molto difficile che una possa essere Rebecca Mariani, dopo la polemica che ha preceduto la rassegna a cinque cerchi).