Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (lunedì 16 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 16 febbraio, decimo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno medaglie, ovvero i 1000 metri femminili di short track, lo slalom maschile di sci alpino, il big air femminile di sci freestyle, il super team maschile di salto con gli sci, le coppie d’artistico di pattinaggio ed il monobob femminile.

Fari puntati sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago dove andranno in scena le gare dello short track. Nei 1000 metri femminili Arianna Fontana va a caccia di una nuova medaglia olimpica, dopo l’argento nei 500 metri, e sarebbe una top-3 dal valore storico perché consentirebbe alla campionessa valtellinese di diventare l’atleta italiana con più presente sul podio di tutti i tempi, sport invernali o estivi che siano.

Ci sarà poi sulle nevi di Bormio l’ultima gara del programma olimpico dello sci alpino maschile, ovvero lo slalom. Tra i pali stretti si spera che Alex Vinatzer trovi quell’equilibrio che in questi Giochi e nella stagione ha fatto molto fatica a trovare. Il gardenese, uscito di scena nel gigante, spera di dare un connotato diverso al proprio percorso. A Livigno, invece, assisteremo all’atto conclusivo del Big Air, finale dello sci freestyle femminile. Flora Tabanelli, tornata a competere dopo il grave infortunio al ginocchio, vorrà regalarsi un sogno, ispirata da quanto fatto da Federica Brignone, con cui si è allenata nella propria fase di recupero.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Lunedì 16 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 7-8-9: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)

10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

11.17 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea

11.57 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

12.06 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali: Italia (formazione da definire)

12.41 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

12.47 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche: eventuali Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina

19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

19.53 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, free program: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini

20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

21.06 BOB – Monobob femminile, quarta manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

