Quando Flora Tabanelli in finale di Big Air alle Olimpiadi? Programma, orario, tv e avversarie

Flora Tabanelli si è qualificata alla finale del Bir Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento con l’atto conclusivo di questa disciplina dello sci freestyle è per lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 19.30 sulla neve di Livigno. La Campionessa del Mondo di specialità si è qualificata con il sesto punteggio, al rientro in attività a tre mesi di distanza dall’infortunio accusato a novembre durante un allenamento a Stubai.

La 18enne emiliana, che detiene la Coppa del Mondo di park&pipe, è sembrata in buone condizioni fisiche e andrà a caccia di una medaglia di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia un confronto serratissimo con tutte le altre big in lotta per salire sul podio a cinque cerchi: la canadese Megan Oldham, la cinese Ailing Eileen Gu e la svizzera Mathilde Gremaud, senza dimenticarsi della britannica Kirsty Muir, della finlandese Anni Karava, della canadese Naomi Urness e dell’austriaca Lara Wolf. Sarà della partita anche Maria Gasslitter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di Big Air con Flora Tabanelli alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, Rai Play, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO FLORA TABANELLI IN FINALE ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 19.30 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale: prima run – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.53 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale: prima run – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 20.17 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale: prima run – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA FLORA TABANELLI FINALE OLIMPIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

FINALISTE BIG AIR OLIMPIADI

Anouk Andraska (Svizzera)

Kateryna Kotsar (Ucraina)

Maria Gasslitter (Italia)

Mengting Liu (Cina)

Lara Wolf (Austria)

Naomi Urness (Canada)

Flora Tabanelli (Italia)

Anni Karava (Finlandia)

Kirsty Muir (Gran Bretagna)

Mathilde Gremaud (Svizzera)

Ailing Eileen Gu (Cina)

Megan Oldham (Canada)