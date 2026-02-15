A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, streaming, italiani in gara

Lunedì 16 febbraio, prenderà il via il quarto giorno del programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci proseguirà e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per dare un seguito a quanto di buono fatto finora.

Nei 1000 metri femminili si ripartirà da dove si era lasciato nelle batterie. Il trio formato da Arianna Fontana, Elisa Confortola e da Chiara Betti vorrà spingersi il più lontano possibile e per quanto fatto vedere nelle heat Fontana e Confortola hanno ottime prospettive. Al cospetto di una Xandra Velzeboer che sembra davvero ingiocabile il resto è veramente aperto a qualsiasi risultato.

Inizierà poi il cammino dei 500 metri maschili dove Pietro Sighel spera di dare un connotato diverso a dei Giochi molto amari dal punto di vista individuale. La squalifica nei 1000 metri e l’uscita di scena nei 1500 metri, venendo travolto dall’imperizia altrui, sono episodi che fanno male. Il trentino vorrà reagire ed essere il trascinatore nelle semifinali della staffetta maschile.

Per la gara di lunedì 16 febbraio dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o su RaiSport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 11:00 1000 metri donne – Quarti di finale

Ore 11:18 500 metri uomini – Batterie

Ore 11:55 1000 metri donne – Semifinali

Ore 12:04 staffetta uomini – Semifinali

Ore 12:36 1000 metri donne – Finale B

Ore 12:42 1000 metri donne – Finale A

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD in alternanza con altri sport dalle 20.15, poi Rai2 dalle 21.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI

1000 metri donne – Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

500 metri uomini – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

Staffetta maschile – Italia