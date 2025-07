Sport in tv oggi (domenica 20 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 20 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi le Universiadi, il tennis con i tornei ATP e WTA e la Hopman Cup, il volley con la Nations League, il ciclismo con il Tour de France, e tanto altro ancora.

Tornerà in acqua il Settebello nella seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: alle ore 10.00 italiane, gli azzurri del CT Sandro Campagna sfideranno la Grecia nel match valido per i quarti di finale.

Si disputerà la finale della Hopman Cup 2025 di tennis, tradizionale torneo a coppie miste per Nazioni, che si terrà a Bari, in Puglia: il Gruppo A è stato vinto dal Canada, mentre il Gruppo B è andato all’Italia, e saranno questi due Paesi a contendersi l’ultimo atto.

La finale dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bastad, in Svezia, opporrà l’azzurro Luciano Darderi, numero 6 del seeding, al neerlandese Jesper de Jong.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 20 luglio

02.00 Nuoto di fondo, Mondiali: staffetta 4×1500 metri mista (Italia – Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri, Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

03.00 Pallanuoto, Mondiali: finale 15° posto, Sudafrica-Singapore – Eurovision Sport

04.02 Nuoto artistico, Mondiali: preliminari solo libero femminile (Enrica Piccoli) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play Sky Go, NOW

04.35 Pallanuoto, Mondiali: finale 13° posto, Australia-Cina – Eurovision Sport

05.00 Tennis, ATP Los Cabos: finale, Kovacevic-Shapovalov – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

06.10 Pallanuoto, Mondiali: semifinali 9° posto, Giappone-Brasile – Eurovision Sport

07.45 Pallanuoto, Mondiali: semifinali 9° posto, Romania-Canada – Eurovision Sport

09.00 Multisport, Universiadi: 5a giornata – FISU.tv, dalle 10.00 discovery+, dalle 14.00 alle 19.00 Eurosport 2 HD e DAZN

09.40 MotoGP, GP Cechia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.00 Pallanuoto, Mondiali: quarti di finale, Italia-Grecia – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

10.00 Atletica, Europei U23: 4a giornata, sessione mattutina – Eurovision Sport, sintesi in differita dalle 15.55 alle 16.20 su Rai Sport HD e Rai Play

11.00 Moto3, GP Cechia: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.30 Tennis, ATP Gstaad: finale, J. M. Cerundolo-Bublik – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.35 Pallanuoto, Mondiali: quarti di finale Spagna-Montenegro – Rai Sport HD, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW

12.15 Moto2, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.32 Nuoto artistico, Mondiali: finale libero a squadre (Italia – Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice) – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

13.10 Pallanuoto, Mondiali: quarti di finale Stati Uniti-Serbia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Rai Play Sport 1

13.20 Ciclismo, Tour de France: 15ma tappa, Muret-Carcassonne (169.3 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 14.00 anche su Rai 2 HD, Rai Play

14.00 MotoGP, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 Tennis, ATP Bastad: finale, Darderi-de Jong (dalle 11.30 finale doppio Andreozzi/Arends- Pavlasek/Zielinski, non prima delle 14.00 finale singolare) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.00 Tennis, WTA Amburgo: finale, Bondar-Boisson – Sky Sport 251, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

14.45 Pallanuoto, Mondiali: quarti di finale Croazia-Ungheria – Rai Sport HD, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW

15.35 Atletica, Europei U23: 4a giornata, sessione pomeridiana – dalle 15.35 Rai Play Sport 1, dalle 16.20 su Rai Sport HD e Rai Play

16.30 Volley, Nations League: Italia-Paesi Bassi – DAZN, VBTV

16.30 Tennis, WTA Iasi: finale, Teichmann-Begu – Sky Sport Tennis, Sky Sport 252, Sky Go, NOW, SuperTennis HD (fino alle 17.30), SuperTenniX

17.30 Tennis, Hopman Cup: finale, Italia-Canada (dalle 17.30 Bronzetti-Andreescu, a seguire Cobolli-Auger-Aliassime, dopo un giusto riposo Bronzetti/Cobolli-Andreescu/Auger-Aliassime) – SuperTennis HD, SuperTenniX

19.30 Basket, Europei U20: finale, Italia-Lituania – YouTube FIBA