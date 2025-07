A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Cechia 2025

L’edizione 2025 del Gran Premio di Cechia di MotoGP si terrà nel pomeriggio di domenica 20 luglio. La gara suggellerà il ritorno in calendario dell’evento mitteleuropeo dopo un lustro d’assenza. Difatti, non si correva a Brno dal 2020, quando insorse il problema di un asfalto ormai obsoleto per gli standard del Motomondiale.

Vinse, tra la sorpresa generale, Brad Binder. Il sudafricano, solamente alla terza presenza nella classe regina, sfruttò al meglio la competitività della sua Ktm, che si adattò al meglio alle particolari condizioni proposte dal tracciato. Fra i piloti attualmente in attività, solamente Marc Marquez può vantare affermazioni a Brno (2013, 2017, 2019).

Sarà molto interessante vedere in azione le MotoGP contemporanee sulla pista di Brno. Negli ultimi 5 anni, la categoria è evoluta in maniera esponenziale. Nel 2020 aerodinamica ed elettronica, per quanto in fase di sviluppo, non erano certo così esasperate e determinanti come nel 2025. Cosa accadrà quest’oggi? Per scoprirlo, non resta che seguire il Gran Premio di Cechia in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 20 luglio

Ore 14.00 Moto3, Gara a Brno (CZE) – Differita in chiaro.

Ore 15.15 Moto2, Gara a Brno (CZE) – Differita in chiaro.

Ore 17.00 MotoGP, Gara a Brno (CZE) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP CECHIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Brno. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento ceco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Cechia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 20 luglio (orari italiani)

Ore 09:40-09.50 MotoGP , Warm Up da Brno (CZE) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11:00 Moto3, Gara da Brno (CZE) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12:15 Moto2, Gara da Brno (CZE) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14:00 MotoGP, Gara da Brno (CZE) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)