LIVE Darderi-De Jong, ATP Bastad 2025 in DIRETTA: l’azzurro si gioca il titolo!

Il giocatore italiano disputa la seconda finale dell'anno nel circuito ATP, computo che sale a tre se si considera quella persa nel Challenger di Napoli.

Il giocatore azzurro ha compiuto il suo capolavoro in semifinale superando in tre set la testa di serie numero uno Francisco Cerundolo, secondo argentino superato dopo la netta vittoria dei quarti contro Sebastian Baez. Darderi, dopo un difficile inizio di stagione, è cresciuto nel corso dei mesi, ha vinto il torneo di Marrakech e sulla terra si conferma un cliente scomodo anche per avversari che lo precedono in classifica.

Il giocatore olandese, numero 106 del ranking ATP, si è fatto largo nell’ultimo quarto di tabellone eliminando, in rapida sequenza, tre teste di serie: il ceco Vit Kopriva negli ottavi, il connazionale Tallon Griekspoor nei quarti di finale e l’argentino Camilo Ugo Carabelli in semifinale. Da sottolineare che quello odierno è il primo confronto diretto tra i due giocatori.

Il match sarà il secondo in programma sul Centre Court e non inizierà prima delle ore 14:00. In precedenza si giocherà la finale del doppio Andreozzi/Arends-Pavlasek/Zielinski. In caso di vittoria del titolo Luciano Darderi migliorerà ulteriormente la sua posizione in classifica e nel prossimo ranking occuperà la posizione numero 46.

In caso di vittoria del titolo Luciano Darderi migliorerà ulteriormente la sua posizione in classifica e nel prossimo ranking occuperà la posizione numero 46.