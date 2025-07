LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i coraggiosi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France 2025. Si corre la Muret-Carcasson, frazione di 169,3 chilometri. Sembra lecito pensare che gli uomini di classifica possano approfittare dell’occasione per tirare il fiato e provare a recuperare, almeno in parte, le energie spese nel trittico pirenaico.

L’olandese Thymen Arensman della INEOS Grenadiers si è imposto nella Pau-Luchon-Superbagnères di 182,6 chilometri, atto conclusivo di un’intensa tre giorni di sfide ad alta quota, precedendo Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG e Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike. Lo sloveno consolida il primato nella classifica generale e vanta ora 4’13’’ nei confronti del danese. Il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe conquista la terza posizione dopo il ritiro di Remco Evenepoel e accusa un ritardo di 7’53’’ dal leader.

Il percorso propone una parte iniziale abbastanza tranquilla per poi vivacizzarsi. La prima difficoltà di giornata è la Côte de Saint-Ferréol, terza categoria di 1,7 chilometri al 7% di pendenza media. Al chilometro 86,6 si scala la Côte de Sorèze, terza categoria di 6,2 chilometri al 5,5% e per concludere i corridori affrontano, a circa quarantacinque chilometri dal traguardo, il Pas du Sant, seconda categoria di 2,9 chilometri al 10,2% di pendenza media.

Nel contesto di una tappa che sembra disegnata per risolversi con una fuga da lontano, potrebbero esaltarsi i corridori da classiche o gli attaccanti di giornata. Il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike e l’olandese Mathieu van der Poel della Alpecin-Deceuninck sembrano partire in vantaggio nelle previsioni della vigilia. Corridori di questo calibro possono gestire in maniera eccellente le salite proposte ed essere poi pronti ad esaltarsi in eventuali sprint di gruppi ristretti. In possesso di un’ottima condizione atletica e propenso alla ricerca dell’attacco è anche lo statunitense della Lidl-Trek Quinn Simmons. Da seguire con interesse la prestazione della EF, squadra che ha diverse carte da poter spendere con l’irlandese Ben Healy, l’americano Neilson Powless e Vincenzo Albanese.

Vedremo chi sarà il corridore che festeggerà il successo di giornata e come si modificherà, eventualmente, la classifica generale. La quindicesima tappa prenderà il via alle ore 13:30 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale. Segui con noi la tappa odierna del Tour de France 2025 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!