LIVE Bronzetti/Cobolli-Andreescu/Auger Aliassime, Italia-Canada Hopman Cup 2025 in DIRETTA: il doppio misto assegnerà il trofeo?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE testuale dell’ultimo match in programma per la finale di Hopman Cup 2025, con l’Italia che affronterà una giornata davvero all’insegna del grande tennis contro il Canada: questa ultima partita vedrà Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli affrontare in un possibile doppio decisivo la coppia nordamericana composta Bianca Andreescu e Felix Auger-Aliassime.

Il programma, come detto, sarà fittissimo, con ben tre partite che verranno giocate una dopo l’altra alla Fiera del Levante di Bari: alle 17.30 inizia il primo match con Bronzetti che affronterà Andreescu per il primo punto, che potrebbe rivelarsi davvero fondamentale, mentre Cobolli avrà a che fare con il già citato Auger-Aliassime. Successivamente, sarà il momento dove le due coppie, rispettivamente dell’Italia e del Canada, si affronteranno nel match di doppio, anche se bisognerà scoprire se sarà decisivo per l’assegnazione del titolo di campioni di Hopman Cup 2025.

Infatti, nel caso in cui una delle due squadre vinca entrambi i singolari, si potrebbe anche decidere di non giocare il doppio, lasciando spazio ai festeggiamenti di una o dell’altra coppia, sperando che a fare accadere ciò sia quella italiana. Il percorso fatto dai giocatori del Canada è più netto, con Andreescu e Auger-Aliassime che non hanno concesso neanche un set nel singolare: addirittura la nordamericana classe 2000, ha concesso solo quattro game, rendendo molto dura la prova della nostra Bronzetti.

Situazione diversa per Cobolli che, dopo un primo match complicato, ha saputo reagire nel secondo e adesso può dire la sua anche contro un giocatore come Auger-Aliassime: l’azzurro parte favorito, ciò rende fondamentale l’eventuale vittoria di Bronzetti contro Andreescu. Il match di doppio tra la coppia Bronzetti/Cobolli e Andreescu/Auger-Aliassime sarà seguibile interamente su OA Sport che vi propone la Diretta LIVE! Buon divertimento e buon tennis a tutti!