LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: l’Italia nell’ultima giornata punta su Sioli, Pernici e Morseletto

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla quarta e ultima giornata degli Europei Under 23 di atletica 2025. Il Fana Stadion di Bergen (Norvegia) è pronto ad ospitare le ultime gare della rassegna, con l’Italia che vorrà confermare la straordinaria prova di ieri, la quale è stata caratterizzata da quattro medaglie ottenute dal paese nostrano, di cui due d’oro, Simone Bertelli nel salto con l’asta e Alexandrina Mihai nei 10000 metri di marcia su pista.

Nel folto programma delle gare odierne, seguiremo con particolare attenzione le qualificazioni delle staffette 4×400, con l’Italia impegnata sia al maschile che al femminile. Il quartetto guidato da Luca Sito ha tutte le carte in regola per impressionare e qualificarsi alla finale delle 19.40.

Tre gli azzurri che si metteranno in mostra nei 10000 metri di marcia maschili (ore 11.10), Emiliano Brigante parte favorito, in virtù del 39.17.71 fatto registrare a Prato lo scorso aprile. Sulla strada del classe 2003 triestino l’ucraino Mukola Rushchak. Nicola Lomuscio e Luigi Reis gli altri due marciatori italiani.

Nella finale del salto in alto, l’attesa è tutta per Matteo Sioli. Il milanese si presenta all’atto conclusivo (ore 16.25) con un record stagionale di 2.29, ci sono tutte le condizioni per aspirare alla medaglia più prestigiosa.

Francesco Pernici è il favorito numero 1 degli 800 metri maschili (ore 17:00). Il mezzofondista lombardo si è guadagnato l’accesso alla finale timbrando un personale di 1.44.06, crono da record dei campionati Under 23.

Anche il salto triplo maschile vedrà il tricolore protagonista: Federico Morseletto ha la miglior prestazione stagionale dei partecipanti (16.42). Il ventiduenne azzurro gareggerà in compagnia dei connazionali Federico Lorenzo Bruno e Alex Fabbri (ore 11.30). Le 4×400 non sono le due uniche staffette che ci riguarderanno, ci sarà spazio per il bel paese anche nelle 4×100 maschili e femminili.

Oltre alle prove dei nostri atleti, assisteremo a varie sfide di livello, come il lancio del disco maschile o i 5000 metri femminili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei Under 23 di atletica di Bergen, con aggiornamenti minuto per minuto a partire dalle 15.15. Buon divertimento!