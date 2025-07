LIVE Italia-Olanda, Nations League volley 2025 in DIRETTA: ultima fatica del round robin per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, ultimo impegno del round robin della Nations League 2025 di volley maschile. Gli Azzurri hanno già ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione per la Final Eight di Ningbo (30 luglio-3 agosto), ma la partita odierna sarà fondamentale per chiudere la regular season nella miglior posizione possibile.

La Nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi spera di raccogliere punti anche nella sfida conclusiva della settimana a Lubiana per provare ad avere un accoppiamento più soft in vista dei quarti di finale. Il grande obiettivo a lungo termine, per Giannelli e compagni, resta comunque quello di salire progressivamente di colpi per presentarsi al 100% in occasione dei Mondiali di settembre nelle Filippine.

Italia sulla carta nettamente favorita nel confronto diretto con la selezione oranje, che si presenta all’ultima giornata della VNL come fanalino di coda della classifica generale e dunque a forte rischio retrocessione. I neerlandesi sono costretti a vincere, e sperare in altri risultati favorevoli, per raggiungere in extremis l’obiettivo della permanenza nel primo livello della competizione.

La partita tra Italia e Olanda è prevista oggi pomeriggio alle 16.30 in quel di Lubiana. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale punto per punto: buon divertimento!