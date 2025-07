Atletica oggi in tv, Europei U23 2025: orari 20 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Occhi puntati sul Fana Stadion di Bergen per la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025. La rassegna continentale dedicata alla categoria promesse volge al termine quest’oggi con l’assegnazione degli ultimi sedici titoli, che potrebbero anche stravolgere la situazione attuale nelle prime posizioni del medagliere.

L’Italia, dopo un day-3 da quattro podi in cui spiccano le vittorie di Alexandrina Mihai e Simone Bertelli, vuole chiudere in bellezza e schiera una serie di carte da medaglia molto pesanti con l’obiettivo di rimpinguare il bottino raccolto sin qui in Norvegia. Osservati speciali Emiliano Brigante nei 10.000 metri di marcia, Matteo Sioli nel salto in alto, Francesco Pernici negli 800, Federico Morseletto e Federico Lorenzo Bruno nel triplo, oltre alle staffette 4×100 e 4×400.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei U23 di atletica. Tutte le competizioni saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre le gare pomeridiane verranno trasmesse anche in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U23 ATLETICA OGGI

Domenica 20 luglio

10.00 Eptathlon, salto in lungo

10.05 Staffetta 4×400 metri (femminile), batterie

10.30 Staffetta 4×400 metri (maschile), batterie

10.40 Salto con l’asta (femminile), finale

11.10 10.000 metri di marcia (maschile)

11.20 Eptathlon, tiro del giavellotto

11.30 Salto triplo (maschile), finale

12.15 Staffetta 4×100 metri (femminile), batterie

12.32 Staffetta 4×100 metri (maschile), batterie

13.05 3000 siepi (maschile), finale

15.35 Lancio del martello (maschile), finale

16.15 1500 metri (femminile), finale

16.25 Salto in alto (maschile), finale

16.35 5000 metri (femminile), finale

17.00 800 metri (maschile), finale

17.15 Salto in lungo (femminile), finale

17.25 Staffetta 4×100 metri (femminile), finale

17.50 Staffetta 4×100 metri (maschile), finale

18.20 Lancio del disco (femminile), finale

18.25 Eptathlon, 800 metri

19.15 Staffetta 4×400 metri (femminile), finale

19.40 Staffetta 4×400 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U23 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.55 alle 20.00.

Diretta streaming: Eurovision Sport; dalle 15.55 su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U23 ATLETICA

Staffetta 4×400 metri (femminile): formazione da definire.

Staffetta 4×400 metri (maschile): formazione da definire.

10.000 metri di marcia (maschile): Emiliano Brigante, Nicola Lomuscio, Luigi Reis.

Salto triplo (maschile): Federico Bruno, Alex Fabbri, Federico Morseletto.

Staffetta 4×100 metri (femminile): formazione da definire.

Staffetta 4×100 metri (maschile): formazione da definire.

3000 siepi (maschile): Francesco Mazza.

1500 metri (femminile): Valeria Minati.

Salto in alto (maschile): Federico Celebrin, Matteo Sioli, Edoardo Stronati.

5000 metri (femminile): Lucia Arnoldo, Agnese Carcano, Laura Ribigini.

800 metri (maschile): Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici.

Lancio del disco (femminile): Benedetta Benedetti.