Tour de France 2025, tappa di oggi Muret-Carcassonne: orari, tv, percorso, favoriti. Occasione per chi sa osare da lontano

Dopo una tre giorni durissima sui Pirenei, oggi spazio alla quindicesima tappa per il Tour de France 2025: da Muret a Carcassone. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

169,3 chilometri da percorrere. I primi 70 sono pianeggianti e propongono lo sprint intermedio di Saint-Felix-Lauragais. Da qui si affronterà la prima salita di giornata, Côte de Saint-Ferreol (1,7 km al 7% di pendenza media), seguita subito dopo dalla Côte de Soreze (6,2 km al 5,5% di pendenza media). L’ultima salita, il Pas du Sant (2,9 km ad una pendenza media del 10,2%), posta a circa 50 chilometri dall’arrivo anticipa una lunga discesa che porta a Carcassonne.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 20 luglio – Quindicesima tappa Muret-Carcassonne (169,3 km)

Orario di partenza: 13.20

Orario di arrivo: 17.10 circa

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: DAZN, Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Giornata da fughe quella odierna, tanti a caccia dell’attacco giusto. I big potrebbero prendersi un po’ di riposo e lasciar andar via coloro che proveranno a giocarsi il successo parziale. Tanti i nomi da citare: dal solito Mathieu van der Poel, passando per un Wout van Aert in crescita, fino ad arrivare a Quinn Simmons. In casa Italia la speranza è di vedere in fuga Simone Velasco o Matteo Trentin.