LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Italia-Canada Hopman Cup 2025 in DIRETTA: match vibrante, l’azzurro ci prova

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE testuale del secondo match di giornata nella finale dell’Hopman Cup 2025 che, come sappiamo, si sta svolgendo alla Fiera del Levante di Bari, dove per l’occasione è stato allestito una bellissima arena all’interno della quale l’Italia di Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli è riuscita a conquistare la finale, superando il girone con Francia e Croazia. Seguendo il programma della finale, dopo il match tra Bronzetti e Bianca Andreescu, sarà la volta di Cobolli che dovrà giocarsela contro Felix Auger-Aliassime, in un incontro che si preannuncia essere davvero scoppiettante.

Il percorso dell’italiano è stato altalenante visto che, nel corso del primo match contro il croato Duje Ajdukovic, è stato costretto alla rimonta, riuscendo a vincere il match con il risultato di 2-1 (6-7, 6-4, 10-6). Il secondo match, invece, contro il francese Richard Gasquet è stato molto più semplice, riuscendo a chiudere la pratica con un secco 2-0 (6-2, 6-2), con Cobolli che ha saputo subito adattarsi al cambio di superfice, motivo per cui contro Ajdukovic ha avuto qualche difficoltà.

Passando invece alla settimana del canadese Auger-Aliassime, è bastata solo la vittoria contro Roberto Bautista-Agut per 2-0 (6-3, 7-6) per vincere il girone contro Grecia e Spagna. Infatti, ad essere stata fondamentale per il matematico passaggio del turno, è stata la già citata Andreescu che ha battuto la spagnola Marina Bassols per 2-0 (6-0, 6-1) e la greca Despina Papamichail sempre 2-0 (6-1, 6-2).

Il match tra Cobolli e Auger-Aliassime inizierà, come detto, pochi minuti dopo la fine del primo incontro della finale di Hopman Cup 2025, tra Bronzetti e Andreescu: il pronostico della seconda partita vede il nostro azzurro favorito, vista la stagione che stanno avendo entrambi e considerando anche le ultime settimane del romano. Ovviamente, potrete seguire l’intero match qui su OA Sport, che vi propone il racconto di tutta la finale di Hopman Cup 2025! Buon divertimento e buon tennis a tutti!