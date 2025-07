LIVE Italia-Lituania, Europei basket U20 2025 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Lituania, finale degli Europei di basket Under 20 2025! Gli azzurrini si giocano il 1° posto della rassegna continentale a distanza di dodici anni dall’ultimo sigillo datato 2013 che seguiva la finale del 2011 persa contro la Spagna, dove a rappresentare il Belpaese figuravano giocatori come Nicolò Melli, Alessandro Gentile ed Achille Polonara.

I ragazzi del CT Alessandro Rossi hanno chiuso il girone C col bilancio di due successi contro Belgio ed Ucraina ed un ko contro la Germania. Proseguendo poi nella fase ad eliminazione diretta, la compagine tricolore ha eliminato nell’ordine l’Islanda (ottavi), Israele (quarti) grazie ad una rimonta strepitosa dal -19 nel secondo tempo ed infine la Serbia (85-78) nella semifinale di ieri sera. Francesco Ferrari e Leonardo Marangon proveranno a trascinare ancora i compagni verso una vittoria che sarebbe storica.

Dall’altra parte ci sarà ad attenderci la Lituania, che è riuscita a staccare il pass per gli ottavi di finale dopo una prima fase non splendida completata al terzo posto nel raggruppamento B con uno score di 1-2. La Nazionale baltica si è poi ritrovata dagli ottavi di finale, dove ha prevalso contro la Polonia prima di estromettere dal torneo la temibile Slovenia nei quarti e la Francia in semifinale. Fari puntati su Mantas Juzenas (21 punti nella vittoria contro i transalpini) e su Justas Stonkus, che cercheranno di mettere in difficoltà i nostri ragazzi.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Nea Alikarnassos Arena di Heraklion (Grecia) alle 19:30 ora italiana – le 20:30 secondo il fuso orario ellenico, con la diretta streaming disponibile gratuitamente sul canale YouTube della FIBA. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Lituania!