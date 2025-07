Italia-Olanda oggi in tv, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

A Lubiana va in scena un confronto dagli obiettivi opposti in questa giornata di Volleyball Nations League: da una parte c’è l’Italia, già sicura della qualificazione alla Final Eight di Ningbo, ma ancora in corsa per concludere la fase preliminare al primo posto; dall’altra l’Olanda, in piena crisi di risultati, a caccia disperata di una vittoria per evitare l’ultimo posto in classifica, che significherebbe la retrocessione e l’esclusione dalla prossima edizione della manifestazione.

La posta in gioco, dunque, è alta per entrambe le formazioni. Nonostante si respiri un’aria quasi distesa da fine torneo, nessuna delle due squadre è intenzionata a fare sconti. Finora, gli azzurri hanno alternato prestazioni di altissimo livello a momenti di scarsa lucidità, e per il CT Fefè De Giorgi è fondamentale approfittare di ogni match per correggere i cali di concentrazione e ridurre gli errori gratuiti, in vista sia della fase finale della VNL che, soprattutto, del Mondiale di settembre, dove l’Italia difenderà il titolo conquistato nel 2022 in Polonia.

I tanti test condotti dallo staff tecnico in questa prima parte del torneo hanno dato riscontri incoraggianti. La squadra ha saputo integrare efficacemente giocatori entrati in corsa, come Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo, ormai sempre più protagonisti. Anche Alessandro Bovolenta, pur con prospettive d’impiego più limitate in estate, ha confermato di essere pronto quando viene chiamato in causa. La gara contro l’Olanda rappresenta, dunque, un’ulteriore occasione per valutare assetti e rotazioni, prima della fase finale in cui ci sarà spazio solo per le certezze.

La situazione degli olandesi, invece, è decisamente più critica. Con una sola vittoria in undici partite, la squadra guidata da Joel Banks si trova impantanata sul fondo della classifica. Il progetto di rinnovamento generazionale, seppur necessario, ha prodotto molte difficoltà in questa edizione della VNL. L’unico successo è arrivato nella seconda uscita contro la Turchia (3-1); da lì in poi, solo sconfitte: con Polonia, Cina, Giappone, Argentina, Germania, Cuba, Iran, Ucraina, Slovenia e Canada.

Il fischio d’inizio è in programma alla Stožice Arena di Lubiana alle 16.30 di domenica 20 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Olanda.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 20 luglio 2025 – Stožice Arena

Ore 16.30 Italia-oLANDA- Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.