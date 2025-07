LIVE Italia-Grecia, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: scoglio ellenico per il Settebello verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Italia-Grecia

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’incontro tra Italia e Grecia, valido per i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto: i ragazzi allenati dal commissario tecnico Sandro Campagna sfideranno gli ellenici per entrare in zona medaglie.

Il match si giocherà a partire dalle ore 10.00 italiane: a Singapore, infatti, l’Italia nella prima fase ha vinto il Girone A ed ha ottenuto il passaggio diretto ai quarti di finale, riservato alle prime classificate, mentre gli ellenici, dopo aver chiuso al terzo posto nel Girone D, negli ottavi di finale hanno superato il Brasile, che era giunto secondo nel Girone C.

Il Settebello e gli ellenici si trovano nella parte alta del tabellone: in semifinale la vincente di questo incontro affronterà una tra Spagna e Montenegro, mentre nella parte bassa del main draw la vincente di Stati Uniti-Serbia se la vedrà nel penultimo atto con la vincente di Croazia-Ungheria.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro tra Italia e Grecia, valido per i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita si giocherà a partire dalle ore 10.00 italiane. Buon divertimento!