Sport in tv oggi (venerdì 25 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 25 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Madrid che nel tabellone maschile e femminile proporrà grandi incontri. In casa Italia si vorrà tenere alto il vessillo con Flavio Cobolli, Federico Cinà e Jasmine Paolini, che farà il proprio esordio in Spagna dopo aver ben giocato a Stoccarda in Spagna.

Una giornata in cui prenderà il via anche il week end del Motomondiale a Jerez de la Frontera (Spagna). In MotoGP la sfida tra Marc Marquez e il resto della truppa terra banco e Francesco Bagnaia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo livello. Questo e molto altro ad attirare l’attenzione.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 25 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 25 aprile

01.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Wujiang (Cina): qualificazione Lead – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna): 10 km femminile – Diretta streaming sul canale Youtube di World Aquatics.

09.00 Ciclismo femminile, GP della Liberazione – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Spagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Spagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Judo, Europei 2025 a Podgorica (Montenegro): fase eliminatoria (terza giornata) – Diretta streaming su Judo Tv.

10.45 MotoGP, GP Spagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Wujiang (Cina): qualificazione Speed – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Tennis, ATP Madrid: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv

(Cinà vs Korda 2° match e inizio programma alle 11.00; Cobolli vs Rune 5° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Snooker, Mondiali: secondo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, WTA Madrid: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Boulter 1° match e inizio programma alle 11.00)

12.00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna): 10 km maschile – Diretta streaming sul canale Youtube di World Aquatics.

12.05 Ciclismo, Tour of the Alps: quinta tappa – Diretta tv alle 13.35 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Calcio, Serie B: Frosinone vs Spezia – Diretta streaming su DAZN.

12.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina vs Juventus – Diretta streaming su DAZN.

13.15 Moto3, GP Spagna: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Ciclismo, Vuelta Asturias: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Ciclismo, GP Liberazione – Nessuna copertura tv/streaming.

14.05 Moto2, GP Spagna: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.45 Golf, Classic of New Orleans: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Calcio, Serie B: Bari vs Modena – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Brescia vs Pisa – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Carrarese vs Sampdoria – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Reggiana vs Cittadella – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Salernitana vs Cosenza – Diretta streaming su DAZN.

15.00 MotoGP, GP Spagna: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Judo, Europei 2025 a Podgorica (Montenegro): Final Block (terza giornata) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Judo Tv.

16.00 Calcio femminile, Serie A: Milan vs Inter – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

18.00 Calcio, Serie B: Cremonese vs Mantova – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Rugby, Serie A: Rovigo vs Mogliano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Cesena vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket femminile, Serie A1: Campobasso vs Venezia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Calcio, Bundesliga: Stoccarda vs Heidenheim – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.