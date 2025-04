LIVE Cobolli-Rune, ATP Madrid in DIRETTA: il romano vuole vendicare la partita del Roland Garros!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di secondo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Flavio COBOLLI e il fresco campione di barcellona Holger RUNE. Rivincita del pazzesco match del Roland Garros 2024.

In quell’occasione il danese scappò via nei primi due parziali, facendo subito intendere che l’azzurro avesse ancora parecchia strada da fare per giungere al livello del baby prodigio scandinavo. Nel terzo set e nel quarto set però la musica cambiò e l’azzurro arrivò a giocarsela punto a punto. Il tie-break decisivo fu però amarissimo, poiché Cobolli lo perse sprecando un margine di 5-1, con vittoria a 10.

Rune ha vinto uno dei titoli più prestigiosi della carriera, soprattutto visto il successo in finale su Carlos Alcaraz. In quell’occasione il 2003 è tornato nella top 10, precisamente in nona posizione mondiale. Non è scontato che il tennis del danese sia quello brillantissimo che ha saputo esprimere nella settimana in Catalogna, la continuità è quello che gli impedisce di giocarsi i titoli dello Slam (per ora) con Sinner e Alcaraz.

Ci troviamo nella parte bassa del tabellone a 96 di Madrid, per chi vince ci sarebbe un terzo turno contro Ofner o Nakashima. In caso di vittoria Cobolli giungerebbe virtualmente all’interno dei primi 33 giocatori del mondo, servirebbe un altro sforzo per issarsi nelle teste di serie del torneo di casa: serve almeno una 32^ posizione per esserlo a Roma.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida molto attesa tra Flavio COBOLLI e Holger RUNE, che terrà banco come 5° match sul campo Arantxa Sanchez dopo Ruud-Rinderknech; Medvedev-Djere; Potapova-Zheng e Pegula-Lys. Vi aspettiamo!