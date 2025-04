Cobolli-Rune, ATP Madrid 2025: programma, orario, ordine di gioco, tv

Nel secondo turno del tabellone di singolare del Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sulla terra battuta outdoor in altura della capitale spagnola, sarà protagonista anche l’azzurro Flavio Cobolli.

Sull’Arantxa Sanchez Stadium, nel quinto ed ultimo incontro in programma dalle ore 11.00 di venerdì 25 aprile, scenderanno in campo il tennista italiano ed il danese Holger Rune, numero 8 del seeding: l’unico precedente, andato in scena nel secondo turno del Roland Garros 2024, vide Cobolli soccombere al quinto set.

La sfida tra Cobolli e Rune del torneo ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP MADRID 2025

Venerdì 25 aprile – Arantxa Sanchez Stadium

Dalle ore 11.00

Arthur Rinderknech (Francia) – Casper Ruud (Norvegia, 14)

A seguire

Daniil Medvedev (Russia, 9) – Laslo Djere (Serbia)

Non prima delle ore 15.00

Anastasia Potapova (Russia) – Qinwen Zheng (Cina, 8)

Non prima delle ore 19.00

Jessica Pegula (Stati Uniti, 3) – Eva Lys (Germania)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Holger Rune (Danimarca, 8) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.