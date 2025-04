LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riparte da Jerez la rincorsa di Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. A Jerez de la Frontera comincia ufficialmente il lungo tour europeo del campionato con un weekend che si preannuncia molto significativo per la corsa al titolo.

Marc Marquez, nelle prime quattro tappe dell’anno, ha collezionato ben sette vittorie ed un solo passo falso (la caduta ed il conseguente ritiro nella gara di Austin) a dimostrazione di una netta superiorità al debutto con il team ufficiale Ducati. L’otto volte campione iridato arriva in terra andalusa da leader della generale con un margine di 17 punti sul fratello Alex e 26 su Francesco Bagnaia.

Proprio Pecco sembra il candidato principale per mettere in discussione il dominio del compagno di squadra grazie ad un ottimo feeling con il circuito intitolato ad Angel Nieto. Il torinese ha vinto le ultime tre edizioni del GP di Spagna e potrebbe dunque battagliare finalmente ad armi pari con Marc in questo fine settimana, dando vita magari a dei duelli ravvicinati per il successo.

Si comincia alle ore 10.45 con il semaforo verde della FP1, mentre le pre-qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del grande spettacolo della MotoGP a Jerez de la Frontera: buon divertimento!