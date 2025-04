LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: 5 azzurri sul tatami, c’è Parlati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028.

L’Italia ha già portato a casa ben cinque medaglie della manifestazione, l’argento di Odette Giuffrida nella categoria -52 kg e Manuel Lombardo nella categoria -73 kg e i bronzi di Assunta Scutto nella categoria -48 kg, Carlotta Avanzato nei -63 kg e Veronica Toniolo nei -57 kg, in una manifestazione iniziata molto bene per i colori azzurri. L’unica defezione di rilievo è quella di Alice Bellandi, campionessa olimpica, che non sarà presente per scelte legate alla programmazione in vista dei Mondiali in programma a Budapest a giugno. Nonostante questa assenza di peso, la formazione azzurra è comunque competitiva e ha già superato il bottino conquistato nell’ultima edizione di Zagabria, dove arrivarono quattro medaglie complessive (un argento e tre bronzi).. Oggi dalle 10.30 sono in programma le eliminatorie delle categorie 70 kg Femminili e 81 e 90 kg Maschili e dalle 16.00 il Final Block.

L’Italia si presenta con una delegazione di 18 atleti, equamente divisi tra maschile e femminile. Donne: Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Savita Russo e Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (70 kg), Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg). Uomini: Andrea Carlino (60 kg), Matteo Piras ed Elios Manzi (66 kg), Manuel Lombardo e Giovanni Esposito (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Christian Parlati e Kenny Komi Bedel (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg).

Sono cinque gli azzurri in gara oggi, nella terza giornata del campionato continentale. Nella categoria -70 kg femminile Irene Pedrotti occupa il 12mo posto del ranking europeo e dunque nutre qualche ambizione di recitare il ruolo di outsider di lusso. Attenzione anche a Giorgia Stangherlin, atleta esperta che occupa la 22ma posizione del ranking. Pedrotti esordirà affrontando la danese Emilie Sook, mentre Stangherlin se la vedrà nel primo turno con la ceca Vera Zemanova che la segue nel ranking. La numero uno del tabellone è la croata Cvjetko

In campo maschile Antonio Esposito rappresenterà l’Italia nella categoria -81 kg. L’azzurro occupa la posizione numero 5 del ranking europeo e ha tutte le carte in regola per giocarsi quantomeno l’accesso nel final block. Il numero uno del ranking è il georgiano Tato Grigalashvili, mentre l’avversario dell’italiano nel primo turno è l’austriaco Bernd Fasching. Sono due gli azzurri, invece, al via nella categoria -90 kg. Attesa per Christian Parlati, numero 10 del ranking ma atleta di grande talento, che debutterà contro l’estone Kaljulaid. Curiosità per l’altro italiano, Kenny Komi Bedel, numero 19 del ranking europeo che al debutto se la vedrà con lo slovacco Peter Zilka. Il numero uno del tabellone è il serbo Nemanja Majdov.

Si parte alle ore 10.30 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!