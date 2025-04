Paolini-Boulter, WTA Madrid 2025: programma, orario, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Katie Boulter al secondo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo aver goduto di un bye, la tennista italiana farà il proprio esordio sulla terra rossa della capitale spagnola incrociando la britannica, reduce dal successo in rimonta sulla ceca Siniakova. La nostra portacolori tornerà in scena dopo aver perso la semifinale a Stoccarda contro la bielorussa Aryna Sabalenka, desiderosa di fare bene in questo torneo che precede gli Internazionali d’Italia.

L’appuntamento è per venerdì 25 aprile alle ore 11.00 sullo Stadium 3: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata, l’azzurra partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un’avversaria potenzialmente insidiosa su questa superficie. La numero 6 del mondo incrocerà la numero 40 del ranking WTA, i precedenti tra le due giocatrici sono in peretta parità: 2-2, l’ultimo risale al torneo di Eastbourne dello scorso anno dove fu la toscana ad avere la meglio.

In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro la vincente del confronto tra la polacca Linetta e la greca Sakkari, all’orizzonte un ipotetico ottavo di finale decisamente impegnativo contro la kazaka Elena Rybakina. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Boulter, secondo turno del WTA 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-BOULTER, WTA MADRID

Venerdì 25 aprile

ore 11.00 Jasmine Paolini – Katie Boulter – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA PAOLINI-BOULTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.