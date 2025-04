LIVE Cinà-Korda, ATP Madrid in DIRETTA: il 18enne palermitano vuol continuare a stupire nella capitale spagnola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Il diciottenne palermitano torna in campo nel torneo madrileno in un test di altissimo livello: dall’altra parte della rete ci sarà Korda, numero 24 del ranking mondiale.

Come a Miami anche a Madrid Cinà ha sfruttato l’occasione offerta dalla wild card superando il primo turno. All’esordio nel torneo madrileno il diciottenne italiano ha superato Chak-lam Wong 7-6, 6-1 dimostrando grande personalità nei momenti chiave. Grazie a questa vittoria il giovane azzurro è salito virtualmente alla posizione 313 del ranking ATP, avvicinando la top 300.

Dopo la sconfitta con Dimitrov a Miami (6-1, 6-4 in 69 minuti di gioco) Cinà avrà una nuova occasione per misurare il proprio livello. L’azzurro affronterà Sebastian Korda, testa di serie numero 23. L’americano è al terzo torneo stagionale su terra rossa: lo statunitense è stato sconfitto all’esordio a Montecarlo (6-3, 7-6 contro Jiri Lehecka) ed agli ottavi a Barcellona (7-6, 6-4 da Stefanos Tsitsipas, dopo aver battuto Matteo Arnaldi in rimonta).

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori. La partita è la seconda in programma dalle 11.00 sul campo 6 dopo Cerundolo-Mayot. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cinà-Korda con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!