LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: la n.6 del mondo affronta la solida giocatrice britannica all’esordio

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e la britannica Katie Boulter. Quarto confronto diretto tra le due con l’azzurra avanti 2-1. La vincente dell’incontro troverà al terzo turno una tra la polacca Magda Linette e la greca Maria Sakkari.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, ed è tornata subito protagonista sulla terra rossa issandosi fino al penultimo atto del torneo di Stoccarda.

Dal canto suo Boulter, ventinovenne di Leicester (Inghilterra, Regno Unito), ha già calcato i campi di Madrid superando in tre parziali la ceca Siniakova. Numero 40 del ranking internazionale la britannica in stagione non ha mai messo a segno due vittorie consecutive in alcun torneo. Vincitrice di 3 titoli in carriera ha nelle superfici veloci il suo habitat naturale.

La sfida di secondo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e la britannica Katie Boulter sarà il primo incontro dalle 11.00 sullo Stadium 3.