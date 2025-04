Cinà-Korda, ATP Madrid 2025: programma, orario, ordine di gioco, tv

Federico Cinà affronterà lo statunitense Sebastian Korda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L’appuntamento è per venerdì 25 aprile: sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo 6, preceduto dal confronto tra l’argentino Francisco Cerundolo e il francese Harold Mayot. Il 18enne siciliano, che partecipa a questo torneo sulla terra rossa spagnola grazie a una wild card, ha regolato Coleman Wong al debutto e ora spera in un grande colpaccio.

Il nostro portacolori, numero 373 del ranking ATP ma in grandissima ascesa, incrocerà il 24enne americano, numero 24 del mondo. Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che dovrà inventarsi una grande magia se vorrà proseguire il proprio cammino sul mattone tritato iberico. In palio la qualificazione al terzo turno , dove si incrocerebbe il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e il francese Arthur Rinderknech.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Cinà-Korda, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

