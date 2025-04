LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione, Stronach decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta nonché ultima tappa del Tour of the Alps 2025. La frazione conclusiva della corsa prevede un percorso dalla lunghezza di 113 km con partenza ed arrivo da Lienz (Austria).

Si tratta di un tracciato sicuramente più corto rispetto agli altri, ma non per questo poco intenso. L’inizio sarà caratterizzato da 37 km da attraversare in pianura, preludio della salita di Bannberg (4,5 km al 10% di media), caratterizzata da 15 tornanti. Dopo un segmento più ondulato, i ciclisti passeranno in rassegna un’altra salita, quella di Stronach (3 km al 13%). Seguirà dunque una lunga discesa fino al traguardo, collocato nel cuore di Lienz.

Ricordiamo che ieri grazie ad una gara magistrale Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) è diventato il nuovo leader della classifica generale, precedendo l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ed il canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech) . Giulio Ciccone (Lidl-Trek) è invece il primo degli italiani, attualmente al quarto posto.

OA SPORT vi offre la Diretta LIVE della quinta e ultima tappa dell’Alps Tour 2025. Chilometro dopo chilometro, fuga dopo fuga, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle 12.05. BUON DIVERTIMENTO!