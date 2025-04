Sport in tv oggi (sabato 26 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 26 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla MotoGP, che propone le qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna. Proseguono gli Europei di judo, mentre a Fredericton inizieranno i Mondiali di curling doppio misto: l’Italia affronterà Finlandia e Germania, Stefania Constantini e Amos Mosaner torneranno a giocare insieme a tre anni di distanza dall’oro olimpico.

A Madrid spazio al secondo turno dei tornei ATP 1000 e WTA 1000 di tennis con Musetti, Berrettini, Arnaldi, Paolini/Errani in campo. A Xiamen andrà in scena la prima tappa della Diamond League di atletica, mentre gli appassionati di ciclismo potranno gustarsi Vuelta delle Asturie e Tour de Bretagne. Spazio anche alla Coppa del Mondo di nuoto di fondo, arrampicata sportiva, pentathlon, ginnastica ritmica.

Proseguono i tornei di golf della settimana e i Mondiali di snooker. Tutti gli eventi sportivi in Italia sono stati rinviati nel rispetto dei funerali di Papa Francesco che si celebreranno alle ore 10.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 26 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 26 aprile

02.00 GOLF (DP World Tour) – Hainan Classic, terzo giro (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale a Tashkent, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

08.40 MOTO3 – GP Spagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 3 km knockout sprint femminile a Ibiza (diretta streaming su World Aquatics)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Wujiang, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

09.05 RALLY – Rally delle Canarie, nove prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport F1 dalle ore 09.05 alle ore 10.00; diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.05 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00)

09.25 MOTO2 – GP Spagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Spagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 JUDO (Europei) – Fasi eliminatorie: 78 kg e +78 kg femminili, 100 kg e +100 kg maschili (diretta streaming su Judo Tv)

10.50 MOTOGP – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Etcheverry (ore 11.00), Sonego-de Minaur (secondo match dalle ore 11.00), Arnaldi-Djokovic (terzo match dalle ore 11.00), Berrettini-Giron (quarto match dalle ore 11.00), Darderi-Tiafoe (quinto match dalle ore 11.00)



11.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Chan/Olmos (sedicesimi di finale, ore 12.00)

11.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 3 km knockout sprint maschile a Ibiza (diretta streaming su World Aquatics)

11.00 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.24 ATLETICA – Diamond League a Xiamen (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

11.30 PADEL – Premier Padel a Bruxelles, semifinali (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 VELA – Semaine Olympique Française (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 CICLISMO – Tour de Bretagne, seconda tappa: La Gouesniere-Le Cambout (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 MOTO3 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale femminile a Budapest (diretta streaming su UIPM Tv)

13.10 CICLISMO – Vuelta Asturie, terza tappa: Castropol-Vegadeo (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Wujiang, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Everton (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee United-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

13.45 MOTO2 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Prima giornata: Italia-Finlandia, Canada-Germania, Cina-Corea del Sud, Scozia-Paesi Bassi, Danimarca-Svezia (diretta streaming su The Curling Channel)

15.00 MOTOGP – GP Spagna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Zurich Classic of New Orleans, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta steaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Mainz (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Hoffenheim-Borussia Dortmund, Kiel-Borussia Moenchengladbach, Wolfsburg-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 JUDO (Europei) – Final Block: 78 kg e +78 kg femminili, 100 kg e +100 kg maschili (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Judo Tv)

16.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale per gruppi a Tashkent, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Ipswich (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-West Ham (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Southampton-Fulham, Wolverhampton-Leicester (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale maschile a Budapest (diretta streaming su UIPM Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-St. Etienne (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Seconda giornata: Spagna-Giappone, Australia-Svizzera, USA-Turchia, Cechia-Norvegia, Nuova Zelanda-Estonia (diretta streaming su The Curling Channel)

18.00 BOXE – Riunione a Londra, main event (Mondiale IBO pesi medi): Eubank vs Benn (diretta streaming su DAZN)

18.00 BOXE – Riunione a Sindelfingen, main event: Krasniqi vs Ramirez (diretta streaming su DAZN)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Stormers-Benetton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.15 CALCIO (FA Cup, semifinale) – Crystal Palace-Aston Villa (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Super League greca) – Atromitos-Aris Salonicco (diretta streaming su Como Tv)

19.00 PUGILATO A MANI NUDE – Riunione a Firenze (BKFC Championship), main event: Camozzi vs Bicchi (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (NBA, quarti di finale di Conference) – Gara-3: Miami Heat-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Estrela-Porto (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA, quarti di finale di Conference) – Gara-3: Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder (non è prevista diretta tv/streaming)

22.00 CALCIO (Coppa del Re, finale) – Barcellona-Real Madrid (diretta tv su Telelombardia; diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)

23.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Terza giornata: Italia-Germania, Corea del Sud-Finlandia, Danimarca-Canada, Svezia-Paesi Bassi, Cina-Scozia (diretta streaming su The Curling Channel)