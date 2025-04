LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il toscano torna in campo dopo l’acciacco di Montecarlo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry, valido per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025.

Inizio di stagione sulla terra decisamente convincente per Lorenzo Musetti, che ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 della carriera. A Montecarlo, il tennista toscano si è arreso soltanto allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha trionfato in tre set (6-3, 1-6, 0-6). Dopo aver rinunciato al torneo di Barcellona per concedersi un po’ di riposo, Musetti debutta quest’oggi a Madrid direttamente dai trentaduesimi di finale (2° turno), godendo del fatto di essere testa di serie. Difatti, Lorenzo è virtualmente il numero 9 della classifica mondiale, e vorrà approcciare nel migliore dei modi la capitale spagnola, affinché possa scalare nuove posizioni nel ranking.

L’avversario odierno sarà il 25enne argentino Tomas Martin Etcheverry, giocatore numero 51 della graduatoria che ha sconfitto al primo turno il serbo Mededovic, con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-4.

Nessun precedente tra Musetti ed Etcheverry, con l’italiano che parte favorito, ma occhio a sottovalutare una statistica: il nativo di La Plata ha vinto tutti i match disputati contro giocatori azzurri (cinque), l’ultimo contro Flavio Cobolli al primo turno degli Australian Open 2025.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Thomas Martin Etcheverry, in programma alle 11:00 sull’Arantxa Sanchez di Madrid. Chi vince incontra uno fra Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff al terzo turno. Vi aspettiamo numerosi!