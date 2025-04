LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: Duplantis torna in gara, Tebogo si misura sui 100 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell’atletica leggera: all’Egret Stadium di Xiamen va in scena la tappa inaugurale della Diamond League 2025 con tante stelle al via.

La gara più interessante è il salto con l’asta maschile con un parterre di altissimo livello. Armand Duplantis torna sulla pista che lo scorso anno gli ha regalato il primo record del mondo stagionale a 6.24 metri. Oltre lo svedese saranno presenti Emmanouil Karalis, che prova a tornare oltre i 6 metri, e Sam Kendricks.

Grande spettacolo sul rettilineo con i 100 m. ed i 110 m. ostacoli maschili. Nella prima gara da sottolineare la presenza del campione olimpico dei 200 m. Letsile Tebogo che si confronterà con Christian Coleman, Jeremiah Azu, Lachlan Kennedy ed Akani Simbine. Nella seconda il favorito assoluto è Grant Holloway che affronterà Daniel Roberts e Hansle Parchment.

L’unica italiana al via di questo meeting sarà Daisy Osakue. L’azzurra prenderà parte alla gara femminile del lancio del disco, evento che presenta tutte le medaglie olimpiche ed iridate degli ultimi nove anni. La Cina si affiderà a Feng Bin che dovrà misurarsi con Valarie Allman, Laulauga Tausaga-Collins, Sandra Eklasevic e Yaimè Perez. Al femminile attenzione anche al salto in alto con la primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh che dovrà respingere gli attacchi di Nicola Olyslagers ed Eleanor Patterson.

Sarà proprio il salto in alto femminile ad aprire il meeting di Xiamen della Diamond League alle 12.15. L’ultimo evento in programma sono i 300 metri ostacoli, misura resa ufficiale quest’anno da world athletics. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!