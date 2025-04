LIVE Sonego-De Minaur, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: serve una prova magistrale contro il solido australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di secondo turno del Masters 1000 di Madrid che vede coinvolti l’azzurro Lorenzo SONEGO e il ‘diavolo’ Alex DE MINAUR, si gioca per accedere ai sedicesimi di finale del torneo iberico.

Serve l’impresa all’azzurro per venire a capo di uno dei migliori giocatori del mondo, solido come pochi altri, che ha conquistato la prima semifinale anche su questa superficie in un torneo di questa caratura poche settimane fa nel Principato di Monaco. In quell’occasione fu Lorenzo Musetti a sbarrare la strada al canguro australiano, che è in cerca di punti per salire in 6^ posizione mondiale.

Con una vittoria Sonego non guadagnerebbe posizioni nel ranking ATP, ma si regalerebbe la sfida di 3° turno contro il vincente della partita tra Nishikori e Shapovalov. L’azzurro viene da settimane di stop dopo la cuocente sconfitta arrivata con enorme rammarico all’esordio a Montecarlo contro Pedro Martinez. Ha bisogno di ritrovare la forma giusta e l’ha fatto in parte all’esordio a Madrid battendo l’ostico serbo Miomir Kecmanovic.

Si parte come 2° match sul Manolo Santana dopo Andreeva-Frech.