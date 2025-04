LIVE Errani/Paolini-Chan/Olmos, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: inizia il cammino nel torneo di doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Errani/Paolini–Chan/Olmos, match valevole per il primo turno del torneo di doppio dell’edizione 2025 del WTA 1000 di Madrid (Spagna). Debuttano le campionesse olimpiche in carica, alla caccia di un risultato di peso nell’appuntamento che precede gli Internazionali d’Italia. Ostacolo non insormontabile quello che si presenta davanti alle due azzurre, ampiamente favorite per il passaggio del turno.

Sara Errani e Jasmine Paolini non sono reduci da un periodo brillante. Dopo la vittoria ottenuta a Doha, il binomio italiano è riuscito a vincere solamente uno dei cinque incontri giocati successivamente al successo qatariota. L’ultima sconfitta è arrivata a Stoccarda, dove le due azzurre sono state battute al super tiebreak da Zhang/Alexandrova. Con le pesanti cambiali incombenti di Roma e Parigi, la coppia italiana è costretta a un torneo da protagoniste per limitare l’eventuale perdita di punti in classifica.

Le avversarie delle azzurre sono la taiwanese Chan Hao-ching e la messicana Giuliana Olmos. Per la prima volta insieme nel 2025, le due hanno fatto coppia fissa dalla fine del 2023 all’inizio del 2024, riuscendo ad ottenere come miglior risultato il titolo ad Hobart. Due specialiste della materia che però, tornando a collaborare nel circuito dopo poco più di un anno, potrebbero non avere oliati alcuni meccanismi nel gioco.

L'incontro è previsto alle 12.00 sul campo 7.