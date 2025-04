LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner tornano insieme dopo oltre 3 anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per la prima giornata dei Mondiali di curling misto 2025. Dopo due rassegne iridate parecchio deludenti per i colori azzurri con le compagini maschile e femminile, l’Italia proverà a recitare un ruolo da assoluta protagonista nella prova a coppie.

L’Italia sarà rappresentata dai Campioni olimpici di Pechino 2022, che tornano in gara insieme dopo oltre tre anni: dopo i Giochi Olimpici Stefania Constantini ha infatti rappresentato l’Italia prima con Sebastian Arman e poi con Francesco De Zanna, in questa occasione tornerà invece in coppia con Amos Mosaner. I Mondiali non sono mai stati particolarmente fortunati per l’Italia in questa specialità, il miglior risultato di sempre è un quinto posto ottenuto proprio dal binomio Constantini-Mosaner.

La formula del torneo sarà diversa rispetto a quella a cui siamo generalmente abituati, in particolare le venti squadre iscritte saranno suddivise in due raggruppamenti da dieci, ogni squadra dovrà affrontare nove match nella fase iniziale, al termine dei quali solo le prime tre di ogni girone si qualificheranno ai play-off. L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme alla Scozia di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, campioni iridati nel 2021 e la Svezia di Anna Hasselborg e Oskar Eriksson. Svizzera, Norvegia e Stati Uniti, tre delle formazioni favorite per le medaglie, saranno invece impegnate nel gruppo B.

