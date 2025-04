MotoGP, GP Spagna 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 aprile a Jerez

Nel week end del 25-27 aprile il Motomondiale tornerà in scena a Jerez de la Frontera, per il GP dei Spagna. Su uno dei tracciati di maggior tradizione in calendario si riprenderà a competere e in Andalusia piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista old style, dove i punti di sorpasso non sono molti, e la velocità di percorrenza in curva è determinante.

In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Marc Marquez a Lusail (Qatar) ha messo le cose in chiaro, tornando a dominare. Pole-position, Sprint Race e GP firmati dall’asso iberico e nel round di casa le motivazioni sono alte per confermare la propria leadership.

Dovrà rispondere presente Francesco Bagnaia, uscito con le ossa rotte dal confronto con Marquez nell’ultimo week end. A Jerez il piemontese spera di trovare la quadra in sella alla Ducati, lanciando il guanto di sfida al suo compagno di squadra.

Il GP di Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

GP SPAGNA MOTOGP 2025

Venerdì 25 aprile

Ore 09.00-15.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 26 aprile

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 27 aprile

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 26 aprile

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro

Domenica 27 aprile

*Ore 14.05, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 15.20, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 17.05, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro

*orari soggetti a variazioni