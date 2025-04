LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia sfida Marquez, giornata con qualifiche e Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, piloti e team saranno chiamati a un impegno molto intenso, dovendo gestire in breve tempo le qualifiche e la Sprint Race, con quest’ultima prova che metterà in palio i primi punti del fine-settimana.

Francesco Bagnaia vuole sfidare Marc Marquez. È questo il tema dell’appuntamento in Andalusia. Pecco è stanco di fare il comprimario o magari augurarsi che Marc ecceda nella sua manifestazione di superiorità, commettendo degli errori come accaduto ad Austin. Il piemontese è intenzionato a mettere in mostra la propria velocità e vedremo cosa ne verrà fuori in pista.

Attenzione però al terzo incomodo nella sfida menzionata. Il riferimento è ad Alex Marquez, apparso decisamente in palla e pronto a colpire per dimostrare di andare forte sulla Ducati gestita dal Team Gresini. Le posizioni che contano sembrano ristrette alle moto di Borgo Panigale, ma vedremo se da parte di Yamaha, Honda, Aprilia e KTM vi saranno sorprese.

