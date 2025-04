LIVE Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde insidie per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro tra Matteo Berrettini e Marcos Giron, valevole per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025.

Dopo il percorso al torneo di Montecarlo, culminato con la sconfitta agli ottavi di finale contro il connazionale Lorenzo Musetti, poi finalista, Matteo Berrettini torna in campo, e torna nel posto in cui ha disputato l’unica finale 1000 della carriera. Il 9 maggio 2021 il tennista romano si arrese ad Alexander Zverev nell’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Madrid, perdendo in rimonta 7-6, 4-6, 3-6. Da allora ad oggi le cose sono un po’ cambiate, ma la voglia di tornare in alto è rimasta la stessa. Quest’oggi, Matteo fa l’esordio nella capitale iberica in qualità di testa di serie numero 30. Dall’altra parte della rete, un giocatore che l’azzurro non ha mai battuto, lo statunitense Marcos Giron.

Il tennista californiano ha acceduto al secondo turno dell’ATP di Madrid grazie alla vittoria contro il connazionale Learner Tien, con il punteggio di 6-1, 1-6, 7-6. Come dicevamo, Giron non ha mai perso nei precedenti con Berrettini: 2-0 a favore di Marcos, il quale ha sconfitto l’italiano nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi del 2021 (7-6, 6-7, 7-5) e negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle dell’anno scorso (3-6, 6-4, 6-3). Si prospetta dunque una partita in cui Matteo parte inevitabilmente favorito, sia per qualità che per esperienza, ma occhio alle possibili insidie nascoste.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Berrettini e Marcos Giron, valevole per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid. La partita è posta sul campo 4 come quarta del programma, il quale comincierà alle 11:00. Vi aggiorneremo in seguito sulla durata degli incontri precedenti. Vi aspettiamo!