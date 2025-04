Calendario Europei judo 2025: orari, programma, tv, streaming

Da mercoledì 23 a domenica 27 aprile gli Europei di judo terranno banco alla Mtel Hall Morača di Podgorica (Montenegro). Una rassegna iridata importante per comprendere lo stato di salute delle compagini migliori del Vecchio Continente e, a questo proposito, l’Italia vorrà rispondere presente.

La formazione tricolore si presenta quasi al gran completo per la rassegna continentale, che rappresenterà il primo vero banco di prova nel lungo viaggio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. La squadra nostrana sarà rappresentata da 18 atleti (nove donne ed altrettanti uomini), di cui ben 11 reduci da Parigi 2024.

La compagine italiana cercherà di migliorare il risultato dell’edizione precedente, quando a Zagabria (Croazia) concluse con un bottino di quattro medaglie: l’argento di Odette Giuffrida (-52 kg) e i tre bronzi di Savita Russo (-63 kg), Elios Manzi (-66 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). Si assegneranno 15 titoli (sette femminili, altrettanti maschili più quello del mixed team event).

In ciascuna delle cinque giornate di gara il final block, dopo il quale si conoscerà la composizione dei vari podi, comincerà a partire dalle ore 16.00. La copertura dell’evento sarà garantita in streaming su Judo Tv e su RaiPlay Sport 1 in tutte le giornate, tranne giovedì 24 aprile, esclusivamente al Final Block. In quest’ultima giornata citata, RaiSport HD coprirà in tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di tutti i giorni.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2025

Mercoledì 23 aprile

Ore 10.30 Fase eliminatoria/Semifinali -48 kg femminili e -60 kg maschili

Ore 16.00 Final Block -48 kg femminili e -60 kg maschili

Giovedì 24 aprile

Ore 10.30 Fase eliminatoria/Semifinali -57 kg e -63 kg femminili; -73 kg maschili

Ore 16.00 Final Block -57 kg e -63 kg femminili; -73 kg maschili

Venerdì 25 aprile

Ore 10.30 Fase eliminatoria/Semifinali -70 kg femminili; -81 e -90 kg maschili

Ore 16.00 Final Block -70 kg femminili; -81 e -90 kg maschili

Sabato 26 aprile

Ore 10.30 Fase eliminatoria/Semifinali -78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili

Ore 16.00 Final Block-78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili

Domenica 27 aprile

Ore 10.30 Fase eliminatoria Mixed team event

Ore 16.00 Final Block Mixed team event

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD solo Final Block giovedì 24 aprile

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 solo Final Block tutti i giorni tranne giovedì 24 aprile; Judo Tv programmazione completa.

Diretta testuale: OA Sport