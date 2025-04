LIVE Arnaldi-Djokovic, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna il colpaccio contro l’ex n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di secondo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Matteo ARNALDI e il più titolato della storia del tennis: Novak DJOKOVIC: si gioca per un posto al 3° turno.

L’azzurro è venuto a capo di una battaglia senza quartiere all’esordio contro l’ex campione 1000 croato Borna Coric, che dalle qualificazioni ha reso la vita difficilissima al n.6 d’Italia questa settimana. Quasi tre ore di gioco per il ligure ed ecco che il primo scoglio è stato superato: non sempre è successo questa stagione. Adesso si può giocare liberi, cercando l’impresa contro il 22 volte campione Slam.

Djokovic non è quello che concedeva le briciole a tutti nei primi turni, quest’anno ha perso all’esordio in ben 2 occasioni: a Doha da Matteo Berrettini e a Indian Wells da Van de Zandschulp. Quest’oggi il n.45 del mondo virtuale può giocare nelle migliori condizioni per lui: senza nulla da perdere e su un grande palcoscenico come il Manolo Santana Stadium.

Vincendo Arnaldi si regalerebbe un 3° turno non impossibile contro chi uscirebbe dalla sfida tra Sebastian Baez e Damir Dzumhur. Non dimentichiamo che il ligure è già stato al 3° turno in questo torneo (2023), lui che vanta anche una semifinale ottenuta nel torneo ‘post-olimpico’ di Montreal. Una vittoria oggi vale il sorpasso su Sonego e una provvisoria 42^ posizione mondiale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida attesissima di secondo turno tra Matteo ARNALDI e Novak DJOKOVIC, si gioca come 3^ partita sul Manolo Santana non prima delle 15:30. Prima dell’azzurro e del serbo giocheranno Andreeva-Frech e SONEGO-De Minaur. Vi aspettiamo, non potete mancare!